Поиск

В Екатеринбурге уличный музыкант получил 14 суток за дискредитацию армии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал музыканта виновным в исполнении песни, дискредитирующей ВС России и мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"В присутствии находящихся поблизости и проходящих мимо граждан он исполнял словесно-музыкальные произведения, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации ", - говорится в сообщении.

Кроме того, он выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте.

Суд признал музыканта виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч.1 ст.20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России) и назначил ему 14 суток административного ареста.

Екатеринбург Верх-Исетский районный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Ученые ждут пика эпидемии гриппа в РФ после новогодних праздников

Путин провел тренировку по управлению стратегическими ядерными силами

Депутаты Госдумы предложили запретить отключать ЖКУ без решения суда

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе планируют привлекать резервистов к защите гражданских объектов

К защите гражданских объектов в России привлекут подготовленных и патриотичных граждан

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });