В Екатеринбурге уличный музыкант получил 14 суток за дискредитацию армии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал музыканта виновным в исполнении песни, дискредитирующей ВС России и мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"В присутствии находящихся поблизости и проходящих мимо граждан он исполнял словесно-музыкальные произведения, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации ", - говорится в сообщении.

Кроме того, он выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте.

Суд признал музыканта виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч.1 ст.20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России) и назначил ему 14 суток административного ареста.