Поиск

Госдума приняла в I чтении проект бюджета Фонда ОМС на 2026-2028 гг.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Документ (№1026185-8) в сентябре внесло в парламент правительство.

Законопроект предлагает утвердить доходы ФОМС в 2026 г. в размере 4,71 трлн руб., в 2027 г. - 5,06 трлн руб., в 2028 г. - 5,42 трлн руб., расходы - в 4,79 трлн руб., 5,14 трлн руб. и 5,50 трлн руб. соответственно. Дефицит фонда прогнозируется на уровне 82,06 млрд руб. в 2026 г., 79,66 млрд руб. в 2027 г. и 85,20 млрд руб. в 2028 г.

Согласно пояснительной записке, ключевым источником доходов останутся страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС), которые в 2026 г. составят 4,18 трлн руб., в 2027 г. - 4,6 трлн руб., в 2028 г. - 5,8 трлн руб.

В РоссииМурашко заявил, что передача функций страховщиков территориальным фондам ОМС станет стимулом для страховых медорганизацийЧитать подробнее

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2026 г. запланирован на уровне 537,4 млрд руб., в 2027 г. - 571,3 млрд руб., в 2028 г. - 596,2 млрд руб.

Основной расходной статьей станет субвенция на финансовое обеспечение базовой программы ОМС: 3,99 трлн руб. в 2026 г., 4,31 трлн руб. - в 2027 г. и 4,63 трлн руб. - в 2028 г.

На специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь федеральных клиник, включённую в базовую программу, предусмотрено 345,6 млрд руб. в 2026 г., 373 млрд руб. - в 2027 г. и 399,9 млрд руб. - в 2028 г.

Кроме того, целевые средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу, составят 148,25 млрд руб. в 2026 г., 156,19 млрд руб. - в 2027 г. и 164,14 млрд руб. - в 2028 г.

На оплату "родового сертификата" бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ предлагается направить 12,38 млрд руб. в 2026 г., 12,33 млрд руб. - в 2027 г. и 12,35 млрд руб. - в 2028 г.

Госдума ОМС ФОМС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев хотят ввести с 1 марта 2026 года

Ученые ждут пика эпидемии гриппа в РФ после новогодних праздников

Путин провел тренировку по управлению стратегическими ядерными силами

Депутаты Госдумы предложили запретить отключать ЖКУ без решения суда

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе планируют привлекать резервистов к защите гражданских объектов

К защите гражданских объектов в России привлекут подготовленных и патриотичных граждан

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });