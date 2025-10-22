Госдума приняла в I чтении проект бюджета Фонда ОМС на 2026-2028 гг.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Документ (№1026185-8) в сентябре внесло в парламент правительство.

Законопроект предлагает утвердить доходы ФОМС в 2026 г. в размере 4,71 трлн руб., в 2027 г. - 5,06 трлн руб., в 2028 г. - 5,42 трлн руб., расходы - в 4,79 трлн руб., 5,14 трлн руб. и 5,50 трлн руб. соответственно. Дефицит фонда прогнозируется на уровне 82,06 млрд руб. в 2026 г., 79,66 млрд руб. в 2027 г. и 85,20 млрд руб. в 2028 г.

Согласно пояснительной записке, ключевым источником доходов останутся страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС), которые в 2026 г. составят 4,18 трлн руб., в 2027 г. - 4,6 трлн руб., в 2028 г. - 5,8 трлн руб.

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2026 г. запланирован на уровне 537,4 млрд руб., в 2027 г. - 571,3 млрд руб., в 2028 г. - 596,2 млрд руб.

Основной расходной статьей станет субвенция на финансовое обеспечение базовой программы ОМС: 3,99 трлн руб. в 2026 г., 4,31 трлн руб. - в 2027 г. и 4,63 трлн руб. - в 2028 г.

На специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь федеральных клиник, включённую в базовую программу, предусмотрено 345,6 млрд руб. в 2026 г., 373 млрд руб. - в 2027 г. и 399,9 млрд руб. - в 2028 г.

Кроме того, целевые средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу, составят 148,25 млрд руб. в 2026 г., 156,19 млрд руб. - в 2027 г. и 164,14 млрд руб. - в 2028 г.

На оплату "родового сертификата" бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ предлагается направить 12,38 млрд руб. в 2026 г., 12,33 млрд руб. - в 2027 г. и 12,35 млрд руб. - в 2028 г.