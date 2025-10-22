Поиск

Пять сценариев ЧС отработают в ходе учений "Каспий-2026" в Астраханской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Масштабные международные учения с участием пяти стран Прикаспия будут возобновлены в следующем году, местом проведения выбрана Астраханская область, сообщил начальник отдела департамента международной деятельности МЧС России Алексей Горбунов.

"В 2016 году здесь (в Астрахани - ИФ) проходили впервые подобные учения. В 2017, 2018 годах такие учения проходили в Азербайджане и Казахстане. Учитывая возрастающие риски чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, принимая при этом добрососедские партнерские отношения между нашими странами, предлагается восстановить практику проведения подобных совместных мероприятий и провести в следующем году в Астраханской области учения "Каспий-2026", - сказал Горбунов в среду в ходе конференции по подготовке учений в Астрахани.

Представители МЧС по Астраханской области в свою очередь сообщили, что планируется отработать пять различных сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть как на воде, так и на суше. Среди них: поиск и спасение пострадавших в водной акватории, ликвидация аварийного разлива нефтепродуктов в воде, тушение пожара на пассажирском судне, ликвидация очага инфекционного заболевания на судне, а также тушение пожара в многоэтажке.

Провести учения планируется в сентябре следующего года в течение двух дней. Их участниками станут представители чрезвычайных служб прикаспийских государств - России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

Местом проведения международных учений станет акватория Каспийского моря, река Волга и территория Астрахани.

