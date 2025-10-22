Минобороны России сообщило о нейтрализации шести дронов ВСУ над тремя регионами

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской, Курской и Тульской областями, сообщило Минобороны РФ в среду.

По его данным, беспилотники нейтрализованы дежурными средствами ПВО в период с 13:00 до 16:00. "Четыре - над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и один - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении ведомства.