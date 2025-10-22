Россия не видит возможности начать результативный диалог с США по ядерному нераспространению

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Практической возможности для профессионального двустороннего диалога между Россией и США по вопросам ядерного нераспространения в настоящее время нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"В целом я бы сказал, что контроль над вооружениями и повестка ядерного нераспространения стали настолько зависеть от развития событий и динамики по иным темам, главным образом - по Украине и связанным с ней вопросам, что я, честно говоря, не вижу никакой практической возможности для Москвы и Вашингтона начать профессиональный, практичный и ориентированный на результат двусторонний диалог по любым вопросам в отношении ядерного нераспространения", - сказал он.

Такой комментарий замминистра дал на заседании в рамках вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованном Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.