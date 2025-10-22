Поиск

Генпрокуратура требует признать американское юрлицо ФБК террористической организацией

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России в конце ноября рассмотрит заявление Генпрокуратуры о признании террористической и запрете в России организации Anti-Corruption Foundation, Inc. - американского юридического лица Фонда борьбы с коррупцией (признан в России террористической организацией и запрещен).

"Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, "Фонд борьбы с коррупцией, Инк.") террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября", - сообщили в пресс-службе суда.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Иск подан генпрокурором России.

Anti-Corruption Foundation Inc. был образован летом 2022 года после того, как российский суд признал ФБК экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Организация была включена в список иноагентов в декабре 2022 года.

