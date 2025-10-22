Поиск

Учетные записи на "Госуслугах" попавших в плен на СВО предложено блокировать

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Действие учетных записей на "Госуслугах" участников специальной военной операции, которые находятся в плену или пропавших без вести, необходимо приостановить, чтобы их аккаунтами не могли воспользоваться злоумышленники, предложил спикер Тульской областной думы Андрей Дубровский. Его слова опубликованы на сайте облдумы.

"На встрече с семьями бойцов был поднят вопрос о приостановке действия учетных записей Госуслуг военнослужащих, которые официально находятся в плену или признаны пропавшими без вести. Есть случаи, когда злоумышленники, в том числе наш противник, используют такие учетные записи для мошенничества. Предлагаемая мера позволит исключить подобные риски. Технические детали готовы предметно обсудить", - сказал Дубровский.

Выступая на "Часе субъекта РФ" на пленарном заседании Совета Федерации Дубровский особое внимание уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей.

"Общая задача для всех нас - не оставить пробелов в системе поддержки и сделать все, чтобы наши защитники чувствовали заботу государства на всех этапах (...) Я как участник СВО на собственном опыте знаю, как организован процесс оказания помощи. Постоянно получаю обратную связь от бойцов. Парни очень ценят нашу помощь", - подчеркнул спикер Тульской облдумы.

В Тульской области действует 74 меры поддержки для участников СВО и их семей.

