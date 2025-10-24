Власти Орловской области призвали не использовать пиротехнику в праздники
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Жителям Орловской области рекомендовано не применять пиротехнические изделия во время празднования Дня народного единства и 108-й годовщины Октябрьской революции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Эту рекомендацию выдала антитеррористическая комиссия и областной оперативный штаб.
Власти объясняют меру необходимостью соблюдения общественного порядка и безопасности в условиях проведения специальной военной операции.
Ранее правительство региона уже вводило ограничения на продажу и использование пиротехники в новогодние и рождественские праздники.