Фейерверки запретили в Красноярском крае в новогодние праздники

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Михаил Котюков своим указом ввел ограничения на использование пиротехники на всей территории региона.

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края.

"Ввести с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно на территории Красноярского края ограничение на использование организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами пиротехнических изделий", - говорится в документе.

Исключение составляет пиротехника, относящаяся к I классу опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

Отмечается, что ограничения вводятся "в целях реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Красноярского края, охраны жизни и здоровья граждан".