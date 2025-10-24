Правительство предложило разрешить физлицам и ИП участвовать в инвестиционных товариществах

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1050649-8 о модернизации регулирования инвестиционных товариществ, расширяющий возможный список их участников за счет инвестиционных фондов, физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Изменения предлагается внести в законы "Об инвестиционном товариществе" и "Основы законодательства о нотариате".

Предлагаемые поправки разрешают создавать инвестиционные товарищества с обособленным имуществом под управлением иных управляющих товарищей, а не только Российского фонда прямых инвестиций и его структур, как сейчас. А также расширяют круг лиц, которые могут участвовать в инвестиционных товариществах: к коммерческим компаниям и ряду некоммерческих организаций (НКО) добавляются физлица, индивидуальные предприниматели (ИП), инвестиционные фонды и их управляющие компании, а также управляющие товарищи, действующие от имени и в интересах всех участников других договоров инвесттоварищества.

Однако стать участником инвесттоварищества смогут только физлица, которые соответствуют требованиям Банка России для квалифицированных инвесторов. Если у человека нет профильного образования или подтвержденных знаний о рынке, он может войти в товарищество только при вложении средств не ниже порога для признания инвестора квалифицированным - сейчас от 12 млн рублей, а с 2026 года - от 24 млн рублей.

Кроме того, проект для предоставления негосударственным пенсионным фондам (НПФ) возможности участвовать в договорах инвесттовариществ предлагает ограничить ответственность по общим налоговым обязательствам товарищей-вкладчиков, говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ снимает ограничения на участие управляющего товарища в двух и более договорах инвесттоварищества, а также отменяет предельный срок действия договора, который сейчас составляет 15 лет.

Новый тип товарищества - финансовый

"Для привлечения средств институциональных инвесторов в целях осуществления прямых и венчурных инвестиций" разработчики документа предлагают выделить отдельный тип товариществ - инвестиционные финансовые.

Они смогут вкладывать активы исключительно в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, доли участия в компаниях и других товариществах, доли участия в иностранных структурах без образования юридического лица (трасты, фонды и т.п.), а также денежные средства. Но максимально допустимая доля биржевых ценных бумаг ограничивается 20% от общего имущества, за исключением бумаг высокотехнологичного сектора экономики и акций компаний, входящих в состав товарищества до выхода на биржу.

Кроме того, предполагается создание специального реестра договоров инвестиционного финансового товарищества для "государственной поддержки инвестиционной деятельности в сфере технологий" - за венчурное или прямое финансирование малых технологических компаний. Правила ведения и критерии включения договоров в реестр установит правительство РФ.

Предполагается, что закон начнет действовать через 10 дней после публикации, а нормы, регулирующие создание реестра - через 250 дней.