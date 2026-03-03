Пять человек ранены после атаки БПЛА по жилому дому в Волгоградской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пять человек ранены в результате удара беспилотников по многоквартирному дому в Тракторозаводском районе Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах", - приводятся слова губернатора в телеграм-канале обладминистрации.

Кроме того, удары были нанесены по Среднеахтубинскому и Ворошиловскому районам. Зафиксированы попадания в три частных домовладения, добавил Бочаров.