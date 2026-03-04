Поиск

Самолет с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В МЧС России сообщили, что самолет, который доставит в Москву 117 россиян, покинувших ранее Иран, вылетел из Азербайджана.

"Самолет Ил-76 вылетел в Москву с людьми, покинувшими территорию Ирана через наземные пункты пропуска. На территорию РФ прибудут 117 человек, в том числе 54 ребенка", - говорится в сообщении.

На борту также находятся врачи отряда "Центроспас" и психологи министерства.

Вывоз россиян организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Накануне самолет ведомства доставил в Россию из Египта российских граждан, которые эвакировались из Ирана после атаки со стороны США и Израиля.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МЧС России Азербайджан Иран россияне
