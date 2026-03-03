Поиск

В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

Строительство Бушерской атомной электростанции. 2025 год.
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на АЭС "Бушер" находятся более 600 человек, часть работников базировалась в Тегеране, они уже покидают страну.

"Сейчас там 639 человек в этой зоне находятся. Часть коллег у нас находилась в Тегеране, они уже покидают страну. Поэтапно, по мере остановки и перерывов между ударами, мы также будем проводить эвакуацию с площадки "Бушер", - сказал Лихачев журналистам.

В субботу утром США и Иран нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

По сведениям СМИ, атаке США и Израиля также подвергся иранский город Бушир, где расположена АЭС "Бушер", строительство которой ведет "Росатом".

