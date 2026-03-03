В России в год заключают около 100 тысяч брачных договоров

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В России в год составляют около ста тысяч брачных договоров, сообщил на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, со ссылкой на данные Федеральной нотариальнйо палаты.

"В 2019 году было 112 800 брачных договоров оформлено, пик у нас был в 2020 году - 147 891 договор. Дальше у нас, мы понимаем, ковид был, дальше СВО, поэтому сейчас, конечно, эта цифра меньше, но в пределах за год где-то 100 тысяч", - сказал депутат.

По его словам, также увеличивается число подписываемых алиментных соглашений.

"Если посмотреть 2019-й год, алиментных соглашений было 30 144, а в 2020-м году, вот когда был пик вообще всех договорных отношений, 37 282. То есть в принципе многие супруги идут на такую определенность в договоре, которая в общем, достаточно новая для нашей страны, для нашей психологии", - отметил Крашенинников.

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева сообщила, что в 2020 году было заключено примерно 770 тысяч браков.

"Это означает, что в течение года 18 или 20 процентов новых пар, возможно, обзавелись брачным контрактом. Вот этих людей мы бы хотели уважать. Просто за то, что они делают свой собственный свободный выбор, решают на будущее свои отношения строить так, как им комфортно", - сказала Михеева.

На пресс-конференции было представлено новое издание учебника "Семейное право", приуроченное к 30-летнему юбилею Семейного кодекса России.