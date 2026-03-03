АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

Продажам не помогли ожидаемые изменения по утильсбору в ЕАЭС и закон о локализации такси

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в феврале оказались одними из самых слабых за 10 лет - стагнирующий авторынок не оживился в связи с ожидаемыми весной изменениями расчета утильсбора в ЕАЭС и вступлением в силу поправок о локализации такси, констатируют в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Минпромторг 2 марта сообщил о месячных результатах российского авторынка со ссылкой на данные регистраций ЭПТС. По этим данным, продажи новых легковых машин и LCV в феврале составили 86 342 штуки (+1,2% г/г).

По оценке АЕБ на основе данных регистраций транспорта от АО "ППК", в феврале в стране было зарегистрировано 77 163 автомобиля (-4% г/г). По собственным подсчетам комитета автопроизводителей АЕБ, рынок был на уровне 75 472 штук (-6%).

"В феврале рынок продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим наихудший результат за последние 10 лет, если не учитывать февраль 2023 года. Однако, если сравнить февраль с январем текущего года, то объем продаж примерно одинаковый, что может говорить о стагнации рынка", - прокомментировал глава комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Весенние регуляторные изменения, как отмечают в АЕБ, рынок пока не оживили. "Ожидание изменений исчисления утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС (с 1 апреля 2026 года - ИФ), вступление в силу "закона о локализации такси" (с 1 марта 2026 года - ИФ) мало повлияли на рынок и не смогли подстегнуть его, хотя еще возможно проявление влияния этих факторов в марте. Очевидно, что уже действующие и новые регуляторные инициативы и меры поддержки оставляют минимум возможностей для импортеров автомобилей, и в ближайшей перспективе в среднем ценовом сегменте успех на российском рынке ждет скорее всего только высоколокализованных производителей", - отмечает Калицев.

По его мнению, без существенного расширения мер господдержки отрасли, без включения большего числа моделей в список допущенных к работе в такси, а также без иных мер стимулирования спроса "разворот рынка в сторону позитива представляется затруднительным".