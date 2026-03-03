Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию, связанную с выполнением авиакомпаниями вывозных рейсов из стран Ближнего Востока.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ближневосточном регионе были введены корректировки расписания.

"Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров данных рейсов на получение услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.

По вопросам, связанным с соблюдением прав авиапассажиров, граждане могут обратиться к дежурному прокурору Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте на горячую линию: +7-999-663-38-09.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что во вторник планируется выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана и вывезти около 4,5 тыс. пассажиров.

Как сообщалось, воздушное пространство 10 стран закрыто на Ближнем Востоке, а перевозчики проработали обходные маршруты для выполнения вывозных рейсов.

Обстановка в регионе обострилась после того, как в минувшую субботу США и Израиль нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.