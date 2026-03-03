МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - МЧС России эвакуирует из Азербайджана россиян, ранее покинувших Иран через наземные пункты пропуска, сообщила пресс-служба министерства во вторник.
Спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский, чтобы доставить этих граждан в Москву, говорится в сообщении.
В нем отмечается, что на борту находятся врачи отряда "Центроспас" и психологи МЧС для оказания россиянам необходимой помощи.
Вывоз российских граждан организован в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
В минувший понедельник министерство эвакуировало из Египта в Россию 84 человека, служащих на территории Израиля.
США и Израиль 28 февраля нанесли десятки ударов по Ирану. В ответ Иран начал массированную ракетную атаку против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке.