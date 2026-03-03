Поиск

МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - МЧС России эвакуирует из Азербайджана россиян, ранее покинувших Иран через наземные пункты пропуска, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

Спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский, чтобы доставить этих граждан в Москву, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на борту находятся врачи отряда "Центроспас" и психологи МЧС для оказания россиянам необходимой помощи.

Вывоз российских граждан организован в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В минувший понедельник министерство эвакуировало из Египта в Россию 84 человека, служащих на территории Израиля.

США и Израиль 28 февраля нанесли десятки ударов по Ирану. В ответ Иран начал массированную ракетную атаку против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Азербайджан Иран МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

 В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

 АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

В России в год заключают около 100 тысяч брачных договоров

Глава СКР предложил лишать мигрантов гражданства за тяжкие преступления

Председатель СКР пообещал жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

 Председатель СКР пообещал жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

Бастрыкин предложил ввести для коррупционеров полную конфискацию всего имущества

Путин передаст Ирану озабоченность ближневосточных стран ударами по их инфраструктуре

Более 20 авиарейсов c Ближнего Востока в РФ запланировано на вторник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });