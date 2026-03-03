МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - МЧС России эвакуирует из Азербайджана россиян, ранее покинувших Иран через наземные пункты пропуска, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

Спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский, чтобы доставить этих граждан в Москву, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на борту находятся врачи отряда "Центроспас" и психологи МЧС для оказания россиянам необходимой помощи.

Вывоз российских граждан организован в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В минувший понедельник министерство эвакуировало из Египта в Россию 84 человека, служащих на территории Израиля.

США и Израиль 28 февраля нанесли десятки ударов по Ирану. В ответ Иран начал массированную ракетную атаку против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке.