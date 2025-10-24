Законопроект о долговых ЦФА внесен в Госдуму

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент законопроект, который закрепляет в законодательстве правовой статус долговых цифровых финансовых активов (ЦФА).

Документ (№1051142-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, ЦФА представляют собой цифровые права, включающие денежные требования, права на участие в капитале непубличного общества и иные права. Однако закон не содержит отдельного определения долговых ЦФА, что фактически ограничивает возможность выпуска цифровых аналогов облигаций и кредитных инструментов.

Внесенный депутатами законопроект дополняет закон положениями, определяющими долговые ЦФА как активы, которые удостоверяют только денежное требование: сумму, уплаченную при их приобретении и начисленные по ним процентные выплаты. "Способом оплаты долговых цифровых финансовых активов является оплата только денежными средствами и их выпуск осуществляется исключительно после полной оплаты цены приобретения таких цифровых финансовых активов", - говорится в законопроекте.

Решение о выпуске долговых ЦФА, согласно тексту документа, должно содержать сведения о недопустимости изменения вида и объема обязательств, порядке и сроках исполнения, а также о правилах расчета процентных выплат - по фиксированной ставке или ставке, зависящей от переменной величины. Законопроект также устанавливает, что записи о долговых ЦФА погашаются, если их владельцем становится сам эмитент.

Как сообщал ранее источник "Интерфакса", в начале мая рабочая группа комитета Госдумы по финансовому рынку направляла в Минфин предложения по совершенствованию регулирования рынка ЦФА. В числе инициатив, наряду с закреплением долговых цифровых активов, рассматривались предложения о запуске механизма секьюритизации через ЦФА, расширении понятия гибридных цифровых прав, упрощении доступа институциональных инвесторов, а также отмене повторной квалификации для квалифицированных инвесторов.

В случае принятия законопроект вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.