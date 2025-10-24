Глава научно-технического совета АМНТК "Союз" заочно арестован

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно санкционировал арест председателя научно-технического совета Авиамоторного научно-технического комплекса (АМНТК) "Союз" по делу об особо крупном мошенничестве.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Окрояна Мкртича Окроевича на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - сообщили в суде.

Окроян объявлен в розыск.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

Окрояну заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору).

ОАО "АМНТК "Союз" создано по постановлению государственного комитета обороны в феврале 1943 года. Как отмечается на сайте предприятия, в настоящее время деятельность АМНТК "Союз" сосредотачивается на двух основных направлениях: разработка газотурбинных приводов для электрогенераторов и газоперекачивающих насосов и разработка энергоустановок на их основе, а также разработка турбореактивных двигателей для летательных аппаратов. Кроме того, компания разрабатывает научную концепцию по выводу интернет-спутников в космос по аналогии со Starlink SpaceX.

Согласно информации сайта, АМНТК "Союз" занимается сугубо научной деятельностью и не имеет собственного производства.