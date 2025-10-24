Поиск

Из сектора Газа на этой неделе выехали 47 граждан РФ и их родственников

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сектор Газа при содействии представительства России при Палестинской национальной администрации и посольства РФ в Иордании в минувшую среду покинули 47 российских граждан и их ближайших родственников, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22 октября представительство Российской Федерации при ПНА вместе с посольством Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 47 гражданам России и их ближайшим родственникам-палестинцам - из них 15 россиян, 32 палестинца", - сообщила Захарова журналистам в пятницу.

По ее словам, среди выехавших из Газы - 15 несовершеннолетних. Один из них, 2007 года рождения с диагнозом ДЦП, был вывезен в рамках медицинской эвакуации ВОЗ, уточнила представитель МИД.


МИД РФ Мария Захарова сектор Газа Палестинская национальная администрация Иордания
