"Уральские авиалинии" в среду доставили свыше 220 пассажиров из ОАЭ в Екатеринбург

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Первый вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" доставил 222 человека из Дубая в Екатеринбург, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Вывозной рейс из аэропорта Дубай (Аль-Мактум) U6-738 приземлился сегодня, 4 марта, в Екатеринбурге (Кольцово) в 8:13 местного времени с полной загрузкой", - говорится в сообщении.

На борту самолета Airbus А321 прибыло 186 взрослых, 34 ребенка и два младенца из числа не вылетевших на рейсах за 28 февраля и 1 марта.

Маршрут проходил через воздушное пространство Омана, Пакистана, Афганистана, Узбекистана и Казахстана с дополнительной технической посадкой в Навои (Узбекистан).

По данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург), во вторник из Дубая прибыли два рейса авиакомпании Flydubai, еще один планировавшийся рейс был отменен.

Пресс-служба "Кольцово" сообщала, что во вторник на двух рейсах вернулись порядка 280 туристов. Таким образом, за вторник и утро среды из ОАЭ на Урал прибыли уже около 500 человек.

Кроме того, в среду в 6:33 из Дубая прилетел еще один самолет Flydubai. В пресс-службе "Кольцово" "Интерфаксу" уточнили, что на нем прибыло еще порядка 170 пассажиров.

То есть всего за вторник и утро среды из ОАЭ в Екатеринбург вернулись порядка 670 человек.