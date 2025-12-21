Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Войска группировка "Восток" продвигаются вглубь обороны украинской армии, военнослужащие группировки "Центр" продолжают уничтожение окруженного противника в Димитрове, ведут зачистку Родинского в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой бригады, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гай, Андреевка Днепропетровской области, Терноватое, Дорожнянка и Гуляйполе Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, группировка "Центр" в ДНР ведет уничтожение окруженного противника в Димитрове, осуществляет зачистку Родинского.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли за сутки свыше 245 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и 155-мм гаубицу М198. Уничтожен склад материальных средств, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окружённого противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населённого пункта Родинское Донецкой Народной Республики", - информирует Минобороны.

В ходе боев войска группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Веровка, Анновка, Сергеевка, Артемовка, Торецкое, Белицкое, Родинское, Новоалександровка (ДНР) и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 455 военнослужащих, танки Abrams и Leopard, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, сказано в сообщении.

Войска группировки войск "Север" за сутки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка и Алексеевка Сумской области, подразделениям мотопехотной и трех механизированных бригад в районах населённых пунктов Красноярское, Терновое и Волчанские Хутора Харьковской области. Здесь ВСУ потеряли до 120 военнослужащих и девять автомобилей, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, двух штурмовых, четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Лесная Стенка, Ковшаровка, Болдыревка, Моначиновка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - сообщает Минобороны.

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили до 210 военнослужащих, танк Т-72, БМП, бронеавтомобиль HMMWV, БТР Senator, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Войска "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Дружковка, Закотное, Константиновка, Николаевка и Миньковка (ДНР). Тут противник потерял до 215 военнослужащих, БТР М113 и бронеавтомобиль Stryker, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены станция РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA израильского производства", - сказано в сообщении.