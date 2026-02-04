Москва готова обсуждать возобновление работы генконсульства Болгарии в Петербурге

МИД не отзывал согласие на открытие этой дипмиссии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия не отзывала согласие на открытие генконсульства Болгарии в Петербурге и готова вернуться к обсуждению возобновления его работы, сообщил журналистам представитель МИД России в северной столице Максим Полетаев.

"Мы не отозвали согласие на открытие генерального консульства. И как только наши болгарские коллеги будут готовы, и мы будем готовы вернуться к обсуждению этого вопроса", - сказал он.

Приостановку работы генконсульства Болгарии в Петербурге он назвал ответной мерой на "фактическую блокировку" работы генконсульства России в Варне.

"Мы долго пытались с нашими болгарскими партнерами разговаривать, убеждать эту ситуацию разблокировать, но, к сожалению, не удалось, поэтому им (генконсульству Болгарии в Петербурге - ИФ) было отказано в продлении аренды помещений, которые они занимают", - объяснил представитель МИД.

Как сообщает сайт МИД Болгарии, генконсульство республики в Петербурге на неопределенный срок остановило предоставление консульских услуг с 23 декабря 2025 года.