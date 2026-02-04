Поиск

Попова заявила, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыха

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отдых на пляжах курортов Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, где в конце 2024 года произошло загрязнение мазутом, на данный момент открывать нельзя, но к началу летнего сезона ситуация может измениться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Делается очень многое для того, чтобы очистить прекрасные белые пляжи песка в Анапе, пока результат есть, но он недостаточен, чтобы в сегодняшнем дне открывать пляжи. Но время еще есть до курортного сезона, и я уверена, что решения, которые уже приняты, будут реализованы, и возможность пляжного отдыха будет", - сказала Попова в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"К сожалению, содержание нефтепродуктов в песке пляжа настолько высоко, что разрешить там отдых детей на данный момент нельзя", - добавила глава Роспотребнадзора.

Попова напомнила, что в 2025 году в Анапе работали все оздоровительные учреждения и учреждения для отдыха детей, но без использования пляжей.

Глава ведомства также отметила, что в прошлом году было проведено обследование воды, песка, пляжной гальки, в результате которого было установлено, что на всей территории Крыма и на всех пляжах Черноморского побережья, за исключением загрязненной зоны, превышений вредных веществ не было.

"Последствия этой чрезвычайной ситуации сегодня еще устраняются (...) Мы делаем все, чтобы как можно скорее можно было открыть пляжи (...) но ситуация не такая простая, как бы нам хотелось", - добавила Попова.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе Анапы и ее пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

В апреле 2025 года глава Роспотребнадзора сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

