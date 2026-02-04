Путин заявил о пользе безвизового режима для роста деловых контактов между РФ и КНР

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Введение безвизового режима между РФ и КНР способствует росту деловых контактов между странами, заявил президент России Владимир Путин.

"Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали", - заявил Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент РФ отметил, что с началом реализации инициативы "каких-либо существенных вопросов у соответствующих профильных ведомств не возникает".

Осенью прошлого года МИД КНР объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России. Подобное послабление начало действовать с 15 сентября. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год.

Первые туристы из России въехали в КНР без виз 15 сентября.

В декабре 2025 года Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая в Россию. В документе говорилось, что эти правила вводятся "с учетом принципа взаимности".



