В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине в Абу-Даби

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине, которые начнутся в Абу-Даби в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Касательно времени начала переговоров, Песков отметил, что работа начнется в среду, а участники делегаций регулируют время начала переговоров на месте в зависимости от готовности.

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности проведет в среду заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг. Как ранее сообщил Песков, состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует принять участие в очередном раунде консультаций РФ и Украины в Абу-Даби, сообщил 2 февраля журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.