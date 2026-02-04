В деле задержанного в перестрелке на Рублевке появился убитый таксист

Поиск

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Задержанного после перестрелки с полицейскими на Рублевском шоссе, которого изначально подозревали в похищении и убийстве заложника в Пензенской области, также заподозрили в убийстве таксиста в Москве, сообщил Следственный комитет.

Расследующие дело следователи и криминалисты столичного главка СК нашли на парковке рядом с Большой Филевской улицей тело водителя такси с признаками насильственной смерти. Затем они установили, что он привез фигурантов дела из Самарской области в Москву. По предварительной версии, таксист согласился довезти их за 85 тысяч рублей, но по прибытии они отказались заплатить.

Следствие выясняет, кто именно смертельно ранил таксиста. В связи с его гибелью возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (статья 105 УК) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК).

В Пензенской области продолжают расследовать дело о похищении и убийстве мужчины, тело погибшего продолжают искать. Там следствие установило, что 39-летнего мужчину похитили и убили на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. Соучастники совершили разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни, у потерпевшего и его супруги похитили деньги и ювелирные изделия, напомнили в СК.

МВД и СКР 3 февраля сообщили, что двое подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области были задержаны в Москве, один из них начал стрелять по полицейским и был убит ответным огнем. В связи с этой перестрелкой СК расследует дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК).

