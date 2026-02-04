Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Москва оставляет за собой право принятия необходимых мер для недопущения ущерба своим интересам в АТР в свете политики ремилитаризации Японии, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы уже неоднократно говорили о том, что Япония движется в сторону ремилитаризации. Таких же оценок придерживаются и наши китайские друзья, которые весьма озабочены внешней политикой кабинета (премьер-министра Японии Санаэ) Такаити , в том числе, в отношении Тайваня. Продолжим внимательно следить за ситуацией. Оставляем за собой право принятия необходимых мер в целях недопущения ущерба российским интересам и безопасности в АТР", - сказала Захарова.

Так она ответила на вопрос о том, какую опасность несет укрепление военного потенциала Японии в условиях кризиса международной безопасности и какие меры необходимо принять для углубления стратегического взаимодействия между Китаем и Россией для совместного противостояния глобальным вызовам.

Захарова напомнила, что "Россия и Китай в русле установок лидеров двух стран последовательно укрепляют внешнеполитическую координацию, которая является важнейшей составной частью российско-китайского всеобъемлющего партнерского и стратегического взаимодействия, выступают в качестве стабилизирующего фактора в глобальных и региональных делах".