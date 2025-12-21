Поиск

Военные сообщили об ударах по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по оборонным предприятиям Украины и связанным с украинской армией энергетическим, транспортным объектам и складам, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, в течение суток ударам подверглись места сборки беспилотников дальнего действия, позиции ВСУ в 144 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
