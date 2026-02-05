Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Договор СНВ-3 прекратит свое действие по истечении этого дня. По данным Axios, РФ и США готовы еще минимум полгода соблюдать его положения, пока будут идти переговоры о новом соглашении о стратегических наступательных вооружениях.

- В ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед, но, как отметил Дмитрий Песков, итоги подводить пока рано. Также в ходе переговоров США и РФ согласились возобновить диалог между военными на высоком уровне.

- Таможня не дала вывезти из России осколок метеорита весом более 2,5 тонны. Алетай входит в топ-5 крупнейших метеоритов, его фрагмент обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Петербурга.

- На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Эти бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы на чрезвычайно высокую солнечную активность.

- В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Сокращение затронуло преимущественно негосударственный сектор и такие направления, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

- Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года.

- Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов. Он командовал флотом в 1997-2005 годах и скончался после тяжелой болезни.