Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

Отсутствие прямых перелетов - одна из причин того, что между странами нет обмена выставками

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение, при достижении договоренности более вероятны полеты бразильских авиакомпаний в Россию, сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин.

В Бразилии находится премьер-министр России Михаил Мишустин, он туда прилетел для участия в VIII заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

"Безусловно, мы предлагаем бразильской стороне открыть прямые перелеты. Мы готовы для бразильских авиакомпаний создать максимально комфортные условия в России, и, в принципе, это одна из тем на повестке дня", - сказал Никитин, отметив, что назыувать сроки возобновления полетов еще рано, в большей степени "это зависит от бразильских коллег".

"Мы готовы в любой момент начинать. (...) Коллеги должны решиться и перестать бояться каких-то ограничений. (...) Они, конечно, опасаются санкционных рисков, но достаточно большое количество людей из России летает сюда, и бразильцы летают в Россию, поэтому очень надеюсь, что мы продвинемся дальше", - заявил министр.

Отсутствие прямого авиасообщение глава Минкультуры России Ольга Любимова назвала причиной того, что между Россией и Бразилией нет обмена выставками, несмотря на наличие интереса.

"Всегда есть интерес. Сейчас, с точки зрения безопасности, наши музеи работают исключительно со странами, с которыми (есть) прямое авиасообщение, ради безопасности тех шедевров, которые хранятся в российских музеях. Поэтому мы обсуждаем различные формы, где можем сотрудничать. (...) Пока ситуация с авиасообщением не позволяет делать те выставки, которые (...) дают возможность привозить в Россию шедевры бразильских музеев, и выставки, которые из России будут привозить уникальные предметы искусства в Бразилию", - сказала Любимова журналистам.

Министр уточнила, что сейчас музеи двух стран могут проводить так называемые "не вещевые" выставки, а именно выставки фотографий или онлайн-выставки. Она выразила уверенность в том, что проведение обменных выставок предметов из музеев России и Бразилии "еще впереди и обязательно будет".

После начала СВО на Украине ряд западных стран ограничили полеты для российских авиакомпаний. Между Россией и Бразилией прямое регулярное авиасообщение отсутствовало и до этих событий.

