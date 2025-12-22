Бригада морской пехоты в Калининградской области усилена до дивизии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бригада морской пехоты Балтийского флота России переформирована в дивизию, следует из сообщения пресс-службы флота.

"На полигоне "Хмелевка" продолжается активная боевая подготовка молодого пополнения, входящего в состав вновь сформированной дивизии морской пехоты Балтийского флота", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

"Важным направлением остается набор военнослужащих по контракту, что способствует укреплению кадрового состава дивизии", - сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что морская пехота Балтфлота принимает активное участие в спецоперации на Украине, более трех тыс. военнослужащих удостоены государственных наград.

1 декабря пресс-служба Тихоокеанского флота РФ сообщила, что до дивизии усилена 155-я бригада морской пехоты, дислоцированная на Дальнем Востоке.

18 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в Военно-морском флоте сформированы командование морской пехоты и две дивизии морпехов.

27 ноября главком ВМФ России Александр Моисеев заявил, что боевые возможности российской морской пехоты будут повышены, соответствующие решения приняты.

Ранее в командовании ВМФ сообщили, что в среднесрочной перспективе пройдет переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду.

Морская пехота - род береговых войск ВМФ, предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.