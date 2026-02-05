Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Тульской области завели уголовное дело о растрате имущества мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника художника Василия Поленова, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова, расположенного в Заокском районе Тульской области, незаконно была похищена водонапорная башня. Принимаются меры к установлению лица, причастного к растрате имущества государственного учреждения, и иных фактов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В Заокском районе Тульской области расположен Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году был открыт дом-музей. В Туле также расположен филиал музея - Центр семейной истории, открывшийся в 2020 году.