Поиск

Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Тульской области завели уголовное дело о растрате имущества мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника художника Василия Поленова, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова, расположенного в Заокском районе Тульской области, незаконно была похищена водонапорная башня. Принимаются меры к установлению лица, причастного к растрате имущества государственного учреждения, и иных фактов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В Заокском районе Тульской области расположен Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году был открыт дом-музей. В Туле также расположен филиал музея - Центр семейной истории, открывшийся в 2020 году.

Тульская область Поленово Василий Поленов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"

Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

 Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

 В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

 Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

Росгвардия в Красноярском крае даст оценку работе сотрудников ЧОП в школах

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил еще один столб пепла на высоту 9 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил еще один столб пепла на высоту 9 км

Россиянин получил 16 лет колонии за участие в кибератаках украинских хакеров

Песков назвал фейком сообщения о планах ввести обязательный сбор на нужды обороны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8326 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });