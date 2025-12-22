Российские военные перехватили и уничтожили за ночь шесть беспилотников ВСУ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник российские военные нейтрализовали шесть украинских беспилотников над двумя регионами РФ и Черным морем, сообщило Минобороны России.

"В период с 23:30 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Краснодарским краем и Брянской областью, а также над Черным морем.

Ранее вечером в воскресенье сообщалось об уничтожении 35 БПЛА в период с 20:00 по 23:30 мск.