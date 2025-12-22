В Башкирии в столкновении трех машин погибли четыре человека

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Альшеевском районе Башкирии на федеральной трассе в столкновении трех автомобиблей погибли четыре человека, сообщил в Telegram главный региональный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.

"Сегодня утром на 105 км автодороги М5 "Урал" Чишмы - Аксеново - Киргиз Мияки столкнулись три автомобиля: ВАЗ -2110, Mazda CX-5 и Shacman. В результате ДТП 3 человека с ВАЗ и 1 пассажир Mazda скончались до приезда скорой медицинской помощи", - написал он.

На месте ДТП работают сотрудники управления Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты МВД по Башкирии.

Прокуратура региона сообщила, что еще трое пострадавших доставлены в больницу.