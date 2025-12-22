В детском лагере подросток получил перелом черепа от удара ксилофоном

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На Сахалине подросток получил перелом черепа от ударов ксилофоном в центре военно-патриотического воспитания молодежи в Аниве, сообщила прокуратура региона.

"В Анивском районе 16-летний юноша тяжело пострадал от удара музыкальным инструментом. Инцидент произошел в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Одноклассник трижды ударил его по голове ксилофоном. В больнице подростку сделали томографию и диагностировали перелом черепа и гематому. Сделали операцию", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку, "будет дана оценка должностным лицам центра, в котором находились подростки".

Подозреваемый подросток задержан, сообщили в областном управлении СКР. На него завели уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По версии следствия, инцидент произошел 18 декабря и начался со словесного конфликта.