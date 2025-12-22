Поиск

В Думе считают, что цена "красивых" автомобильных номеров должна быть рыночная

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Цена на автомобильные "платные номера" должна быть рыночной, заявил инициатор соответствующего законопроекта, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев.

"В следующем году заработает наш закон о покупке красивых номеров на госуслугах. Это 20 с лишним миллиардов рублей", - сказал Нечаев в понедельник на партийном форуме "Взгляд в будущее".

По его словам, рыночная цена таких номеров сейчас доходит "до 5 миллионов рублей".

"Наша задача - не только законопроект в следующем году принять, в феврале стоит у нас первое чтение, но и потом проследить, чтобы это была рыночная цена, а не опять какая-то заниженная", - отметил Нечаев.

На форуме в понедельник "Новые люди" собрали лидеров своих проектов, подвели итоги года.

Новые люди Алексей Нечаев
