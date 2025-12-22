Поиск

Турбизнес РФ отметил сокращение сроков рассмотрения заявок на шенгенские визы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ряд европейских стран к концу 2025 года сократил сроки рассмотрения заявлений на шенгенские визы для российских туристов, однако дефицит доступных записей и отказы нивелируют позитивную динамику, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Хотя общий спрос остается феноменально высоким, система ЕС, стремясь сократить число путешественников, сделала ставку не на массовые отказы, а на управляемое ограничение возможностей для подачи. Это привело к формализации процесса: консульства теперь работают с повышенным вниманием, буквально следуя каждому пункту Визового кодекса. Успех теперь зависит исключительно от скрупулезного планирования и идеального соответствия правилам, а не от удачи или поиска обходных путей", - рассказали в объединении.

Как отметил эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов, к концу 2025 года в работе некоторых консульств наметилась позитивная тенденция к сокращению сроков рассмотрения.

"Например, Испания стала выдавать визы в среднем за 2-2,5 недели. Однако ключевая проблема - доступность самих записей - остается нерешенной. Более того, с конца сентября Испания значительно сократила количество доступных слотов", - пояснил он.

Абасов прогнозирует возможное увеличение количества доступных мест для записи в первую половину 2026 года, что может быть связано с плановым распределением квот и сезонным фактором.

"Однако во второй половине года вероятен очередной спад, так как регуляторные механизмы ЕС будут продолжать работать в сторону ограничения потока. Таким образом, ситуация не является тупиковой - она стала предельно формализованной. Для путешественника, который готов отказаться от старых шаблонов, подходит к вопросу методично и с безупречной подготовкой документов, шансы на получение визы сохраняются, но требуют значительного запаса времени и терпения", - подчеркнул эксперт.

Что касается шансов отправиться в отпуск в Европу уже в январе, то окно возможностей очень сужено. Кроме того, в РСТ не рекомендуют получать визу той страны, куда путешествие не запланировано.

"Это стратегия, обреченная на провал, так как система легко отслеживает несоответствие заявленного маршрута реальному, а такая "красная метка" в досье осложнит все будущие запросы", - заключили в объединении.

В начале ноября Евросоюз запретил выдачу россиянам новых многократных виз. В 2024 году россияне получили почти 550 тыс. шенгенских виз, из которых 41% были многократными. Их доля сократилась по сравнению с 2023 годом на 15%.

ЕС РСТ
