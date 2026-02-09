Поиск

Задержанные фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

Преступление готовилось по заданию СБУ, сообщили в ФСБ

Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Задержанные по делу о покушении в Москве на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину в преступлении и дали показания о своих ролях в нем, заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в понедельник.

Задержанные сотрудниками ФСБ граждане России Любомир Корба, 1960 г.р., и Виктор Васин, 1959 г.р., "сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины", сказали в ЦОС.

В спецслужбе сообщили, что Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, Васин - в качестве его пособника.

В ФСБ подчеркнули, что Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе, "прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью полиграфа, проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев - Кишинев - Тбилиси - Москва".

"В вербовке Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын - гражданин Польши Корба Любош, 1998 г.р., проживающий в (польском городе - ИФ) Катовице", - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе отметили, что по заданию СБУ Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте следил за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в Московском регионе. "Изъял из схрона в Московской области пистолет "ПМ" с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины, а также электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал Алексеев, переданный через тайник выехавшей на Украину Серебрицкой Зинаидой, арендовавшей квартиру в доме объекта посягательства", - заявили в ФСБ.

В день покушения, добавили там, Корба проник в подъезд дома, где проживал генерал, дождался его появления на лифтовой площадке и выстрелил в него четыре раза. После совершения преступления выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, где был задержан правоохранительными органами по запросу российской стороны.

"В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30000 долларов США", - отметили в ЦОС.

Сообщник Корбы - Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания в период подготовки преступления, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте.

По данным ФСБ, "участие в преступлении принял по террористическим мотивам".

"Васин является сторонником международного "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещен в РФ), признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в Москве. Регистрировался на сайтах "Умного голосования" и "Штаба Навального" (экстремистская организация, запрещена в РФ) а также размещал в социальных сетях публикации против поправок в Конституцию РФ и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя "Левого фронта" Сергея Удальцова", - заявили в спецслужбе.

Показания фигурантов дела

Корба на видео, распространенном ЦОС, заявил, что получил задание ликвидировать генерала Алексеева в минувшем декабре.

Он сообщил, что был завербован СБУ в августе 2025 года, прибыл в Москву "для дальнейшей слежки за объектами и людьми, (данные) которых присылали по телефону". За это он получал $2 тыс. в месяц.

После совершения преступления Корба вылетел в Дубай, откуда по указанию кураторов должен был направиться в Румынию, а затем - в Киев.

Второй фигурант дела - Виктор Васин - сообщил, что был знаком с Корбой до совершения преступления. "Он обратился ко мне с просьбой оказать содействие (...), в чем я искренне раскаиваюсь", - сказал Васин.

ФСБ также распространила информацию о третьем фигуранте дела - Зинаиде Серебрицкой, которая, как ранее сообщала спецслужба, успела покинуть РФ.

По данным ФСБ, женщина является уроженкой Луганской области, гражданство РФ получила в 2020 году. В декабре минувшего года она арендовала жилье на Волоколамском шоссе, где, как ранее сообщалось, и было совершено преступление.

Покушение на генерала Алексеева произошло в минувшую пятницу.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный преступник произвел несколько выстрелов в Алексеева.

Раненый генерал был госпитализирован. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала представитель СКР.

Расследование дела контролирует столичная прокуратура.

В воскресенье стало известно о задержании Корбы и Васина. Замоскворецкий суд Москвы отправил Корбу в СИЗО.

