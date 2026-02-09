Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло на 21%, черной - на 9%

Фото: Максим Коротченко/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Производство красной икры в РФ в 2025 году составило 12,4 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в 2024 году, сообщает Рыбный союз на основе анализа данных Росстата.

"Рост производства икры лососевых видов рыб сопровождается двузначными темпами снижения цен на нее в опте и понижательной (в части икры горбуши) динамикой в рознице", - говорится в сообщении.

Производство осетровой икры выросло на 9%, до 89 тонн.

"Объем выпуска черной икры оказался в верхней части диапазона, который ранее прогнозировал аналитический центр Рыбного союза", - сообщает отраслевой объединение. Его прогноз составлял 85-90 тонн.