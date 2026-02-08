"Роскосмос" заявил, что запуск спутника "Электро-Л" назначен на 12 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником "Электро-Л" № 5 с Байконура состоится в четверг, 12 февраля, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Госкомиссия разрешила вывезти и установить "Протон-М" на стартовом комплексе Байконура 9 февраля", - сказано в сообщении госкорпорации.

По официальной информации, спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.