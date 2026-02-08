Белгородских школьников будут отправлять в регионы РФ из-за перебоев в ЖКХ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Процесс восстановления поврежденных в результате ударов со стороны ВСУ объектов энергетики в Белгороде будет длительным, принимаются заявки на временную отправку детей от 11 лет в другие регионы, в том числе Крым и близлежащие области, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Вчерашние масштабные обстрелы, как и в предыдущие месяцы, нанесли серьезный урон энергетическим объектам, и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Тем не менее, учитывая резкое похолодание, процесс восстановления будет длительным", - сказал глава региона в видеосообщении, размещенном в его канале Мах в воскресенье.

Он отметил сложности в восстановлении системы отопления в Белгороде, в связи с чем принято решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах, а также в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах, других социальные учреждениях и коммерческих предприятиях на ряде улиц города.

При этом, по информации Гладкова, в городе налажены газоснабжение, подача и отведение холодной воды. Без энергоснабжения остаются 500 потребителей.

Из-за снижения температуры пункты временного обогрева переводятся на круглосуточный режим работы.

Также круглосуточно будут работать детские сады, в которых есть отопление, электричество и вода. "Если у вас есть маленькие дети, и вы готовы доверить их нам на время, пожалуйста, свяжитесь с администрацией города или заведующей вашего детского сада, оставьте контакты - мы организуем их пребывание", - сказал руководитель региона.

Для детей школьного возраста старше 11 лет также принимаются заявки на временную отправку в другие регионы, например, в Республику Крым и близлежащие области. Гладков уточнил, что в настоящее время ведутся переговоры с губернаторами субъектов и МЧС для организации перевозок.

Также в других регионах временно могут быть размещены многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающие пенсионеры.

Кроме того, в течении сегодняшнего дня будет разработан график приема функционирующих поликлиник в связи с временным закрытием некоторых медучреждений.

В ближайшее время в ночные часы в Белгороде прогнозируется снижение температуры до более 20 градусов мороза.