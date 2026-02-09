Поиск

Петербургский суд заочно арестовал рэпера-иноагента Oxxxymiron

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга заочно заключил под стражу рэпера Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщила в понедельник руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Срок меры Федорову - два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - написала Лебедева в телеграм-канале.

Она уточнила, что дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено в отношении исполнителя в феврале 2024 года. Тогда же он был объявлен в розыск.

По данным Лебедевой, до настоящего времени местонахождение Федорова не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия.

Руководитель пресс-службы добавила, что в суде защитник просил в заключении под стражу отказать, мотивировав позицию тем, что Федоров не присутствует в судебном заседании и, возможно, ему неизвестно об уголовном деле.

Минюст РФ признал рэпера иноагентом в октябре 2022 года.

В декабре того же года суд в Петербурге оштрафовал рэпера на 45 тыс. рублей по статье КоАП РФ о дискредитации армии.

В 2023 году Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал Федорова за призывы к сепаратизму (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ) в видеоклипе на песню "Ойда", которую впоследствии запретили к распространению в РФ.


