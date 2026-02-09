Часть Белгорода осталась без воды

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Белгороде на двух водозаборах произошло аварийное отключение электроэнергии, в центре и на севере города начались перебои с подачей воды, сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

"Ремонтные бригады Водоканала переключают оборудование на резервную генерацию. Планируемое время восстановления водоснабжения - 4-5 часов", - написал Демидов.

Позднее на оперативном заседании правительства региона мэр сказал, что из-за остановки насосов без воды остались около 100 тысяч абонентов.

"Два насоса на водозаборе в связи со скачками электроэнергии были остановлены. Соответственно, у нас порядка 100 тысяч абонентов остались без воды, это центральная часть города и северная часть", - сказал Демидов.

По его данным, 15 тысячам абонентов водоснабжение к тому моменту уже восстановили.

"Идет наполнение системы, соответственно, в течение часа будут запитаны (50 тысяч абонентов - ИФ), вода будет восстановлена в нормальном режиме", - добавил мэр.

Остальным 30 тысячам абонентов воду пообещали подать в течение трех часов.

По сведениям Демидова, Водоканал организует подвоз воды с 10:00 в микрорайоны, где водоснабжение не работает.