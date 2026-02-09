Поиск

Часть Белгорода осталась без воды

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Белгороде на двух водозаборах произошло аварийное отключение электроэнергии, в центре и на севере города начались перебои с подачей воды, сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

"Ремонтные бригады Водоканала переключают оборудование на резервную генерацию. Планируемое время восстановления водоснабжения - 4-5 часов", - написал Демидов.

Позднее на оперативном заседании правительства региона мэр сказал, что из-за остановки насосов без воды остались около 100 тысяч абонентов.

"Два насоса на водозаборе в связи со скачками электроэнергии были остановлены. Соответственно, у нас порядка 100 тысяч абонентов остались без воды, это центральная часть города и северная часть", - сказал Демидов.

По его данным, 15 тысячам абонентов водоснабжение к тому моменту уже восстановили.

"Идет наполнение системы, соответственно, в течение часа будут запитаны (50 тысяч абонентов - ИФ), вода будет восстановлена в нормальном режиме", - добавил мэр.

Остальным 30 тысячам абонентов воду пообещали подать в течение трех часов.

По сведениям Демидова, Водоканал организует подвоз воды с 10:00 в микрорайоны, где водоснабжение не работает.

Белгород Водоканал Валентин Демидов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Петербургский суд заочно арестовал рэпера-иноагента Oxxxymiron

Часть Белгорода осталась без воды

Задержанные фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

 Задержанные фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

Что произошло за день: воскресенье, 8 февраля

"Роскосмос" заявил, что запуск спутника "Электро-Л" назначен на 12 февраля

Белгородских школьников будут отправлять в регионы РФ из-за перебоев в ЖКХ

Генпрокуратура просит суд передать государству компанию-разработчика системы "Леонардо"

 Генпрокуратура просит суд передать государству компанию-разработчика системы "Леонардо"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8351 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });