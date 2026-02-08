Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 8 февраля

Арест фигуранта дела о покушении на генерала, иск о передаче государству разработчика системы "Леонардо", ситуация в Белгороде, результат Савелия Коростелева на ОИ-2026

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд Москвы арестовал Любомира Корбу - исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Ранее в воскресенье ФСБ сообщила о его экстрадиции из ОАЭ. Продолжается розыск организаторов преступления.

- Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства разработчика системы бронирования авиабилетов "Леонардо".

- Белгород подвергся атаке с применением восьми ракет с 14:00 субботы до 7:00 воскресенья. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что процесс восстановления поврежденных объектов энергетики будет длительным. В связи с этим принимаются заявки на временную отправку детей от 11 лет в другие регионы.

- Либерально-демократическая партия Японии крупно побеждает на парламентских выборах, свидетельствуют данные экзит-поллов. Премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что не планирует на фоне победы ее партии проводить перестановки в правительстве.

- Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии. Российская сторона указала на то, что француз Матиас Делож, получивший серебряную медаль, срезал трассу, но протест был отклонен.

- Американка Линдси Вонн не смогла финишировать во время скоростного спуска в рамках Игр-2026 из-за жесткого падения на стартовом участке трассы. Ее эвакуировали на вертолете.

Что произошло за день: воскресенье, 8 февраля

