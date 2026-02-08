Генпрокуратура просит суд передать государству компанию-разработчика системы "Леонардо"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала иск в Никулинский суд Москвы об обращении в доход государства имущества собственников "Сирена-трэвел", разработчика крупнейшей в России системы бронирования авиабилетов "Леонардо", так как компания была приобретена преступным путем, находится под иностранным влиянием, и допускала нарушения закона о безопасности критической инфраструктуры, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с иском надзорного ведомства.

"Генпрокуратурой России в ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО "Сирена-Трэвел", АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, надзорным ведомством в суд заявлены исковые требования об изъятии полученных в результате совершения коррупционных и иных преступных действий незаконных доходов и обращении в государственную собственность входящих в группу компаний юридических лиц.

Никулинский суд проведет предварительное заседание по иску 18 февраля, следует из базы данных инстанции. Ответчиками по иску выступают несколько десятков лиц.

Источник сообщил, что компании перешли под контроль ответчиков в результате преднамеренного банкротства в 2003 году государственного унитарного предприятия "Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации", осуществлявшего продажу билетов через сеть авиакасс и управление системой оформления воздушных перевозок "Сирена".

"Для захвата данного предприятия (предприниматели) Татевос Суримов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем, при коррупционном содействии которого Шайхутдинов в нарушение норм законодательства назначен руководителем "Главного агентства воздушных сообщений", - сказал он.

Функции, имущество и штат работников компании были переведены в подконтрольные коммерческие структуры, а перед контрагентами путем заключения невыгодных и противоправных сделок искусственно создана задолженность.

После того, как предприятие перестало осуществлять уставную деятельность и получать прибыль, оно ликвидировано в ходе процедуры банкротства, пояснил собеседник агентства.

"На лиц, препятствовавших действиям фигурантов, оказывалось давление, в том числе совершены особо тяжкие преступления. В настоящее время Сулейманов задержан и ему предъявлено обвинение в убийствах Таля, с которым у фигурантов возник конфликт, председателя профсоюзной организации ОАО "Внуковские авиалинии" Борисова покушении на убийство адвоката Перегудова", - заявил источник.

Также, по его словам, в ходе прокурорской проверки в деятельности АО "Сирена-Трэвел" и АО "ТКП" выявлены нарушения законодательства о защите критической информационной инфраструктуры.

"Ранее в 2023 году с использованием имевшихся уязвимостей иностранная хакерская группировка смогла произвести компьютерную атаку на отечественную систему бронирования", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, в 2024 году по искам транспортных прокуроров судами признан незаконным введенный бенефициарами компаний сбор в свою пользу в виде таксы ZZ с каждого пассажира при приобретении авиабилетов в размере 185 рублей, в результате чего только за 2022-2024 годы при его взимании АО "ТКП" получено 13 млрд рублей.

"При этом распределяемые в качестве дивидендов ежегодно от 3 до 5 млрд рублей значительные прибыли от деятельности компаний членами семей Суриновых, Сулеймановых, Шайхутдиновых, являющихся в том числе иностранными резидентами, также выводятся за рубеж", - сообщил источник.

Он добавил, что ход рассмотрения гражданского дела находится на контроле генерального прокурора РФ.