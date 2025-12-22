Поиск

Россия оставляет за собой право зеркально ответить на взрывные ядерные испытания США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право зеркального реагирования на возможные полноценные ядерные испытания США, заявил, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай", заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Если речь пойдет о возвращении США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально", - сказал он.

По его словам, Россия "объективно готова к тому, чтобы гарантированно обеспечивать свою безопасность".

"Прежде всего, за счет дальнейшего повышения надежности и эффективности осуществляемого нами сдерживания и, соответственно, поддержания стратегического баланса путем принятия военно-технических контрмер", - сказал замглавы МИД.

МИД США Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сменился директор Центра имени Гамалеи

 Сменился директор Центра имени Гамалеи

Краснов заявил о ведущей роли Верховного суда в укреплении доверия граждан к правосудию

Экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева получила 15 лет колонии

Три польские НПО признаны нежелательными в РФ

В СВР узнали, что представители украинской элиты могут уехать или не вернуться из-за границы

Площадь пожара на трубопроводе в Тамани после атаки БПЛА составила 1,5 тыс. кв. м

Гендиректор "КАМАЗа" пока не видит признаков восстановления рынка тяжелых грузовиков

Суд взыскал с МВД 110 тысяч рублей в пользу туристки за дефектный загранпаспорт

 Суд взыскал с МВД 110 тысяч рублей в пользу туристки за дефектный загранпаспорт

Дмитриев по прилете из США доложит Путину о результатах поездки

Минобрнауки РФ сообщило о планах сократить порядка 45 тыс. платных мест в вузах

 Минобрнауки РФ сообщило о планах сократить порядка 45 тыс. платных мест в вузах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7937 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });