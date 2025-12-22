Россия оставляет за собой право зеркально ответить на взрывные ядерные испытания США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право зеркального реагирования на возможные полноценные ядерные испытания США, заявил, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай", заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Если речь пойдет о возвращении США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально", - сказал он.

По его словам, Россия "объективно готова к тому, чтобы гарантированно обеспечивать свою безопасность".

"Прежде всего, за счет дальнейшего повышения надежности и эффективности осуществляемого нами сдерживания и, соответственно, поддержания стратегического баланса путем принятия военно-технических контрмер", - сказал замглавы МИД.