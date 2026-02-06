Что произошло за день: пятница, 6 февраля

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ, новый пакет санкций ЕС, задержание полицейских по делу об организации незаконной миграции

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, он госпитализирован. По данным СКР, неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся.

- В 20-й пакет санкций ЕС против России планируется включить запрет на обслуживание транспортировки нефти из РФ. В санкционный список будут включены еще 43 судна и 20 банков. Также речь идет о дополнительных экспортных ограничениях.

- Переговоры в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными, работа будет продолжена, заявили в Кремле.

- Социальные пенсии с 1 апреля планируется проиндексировать на 6,8%.

- Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре.

- В Москве пять полицейских задержаны по делу об организации незаконной миграции. По версии следствия, они организовали въезд более 2000 иностранцев, предоставив им фиктивные учебные визы.

- Холдинг "Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка.

- Директор красноярской школы уволена, две охранницы отправлены под домашний арест после ЧП с поджогом и нападением на учеников. Также арестована восьмиклассница, ставшая фигуранткой дела.