Поиск

Что произошло за день: пятница, 6 февраля

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ, новый пакет санкций ЕС, задержание полицейских по делу об организации незаконной миграции

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, он госпитализирован. По данным СКР, неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся.

- В 20-й пакет санкций ЕС против России планируется включить запрет на обслуживание транспортировки нефти из РФ. В санкционный список будут включены еще 43 судна и 20 банков. Также речь идет о дополнительных экспортных ограничениях.

- Переговоры в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными, работа будет продолжена, заявили в Кремле.

- Социальные пенсии с 1 апреля планируется проиндексировать на 6,8%.

- Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре.

- В Москве пять полицейских задержаны по делу об организации незаконной миграции. По версии следствия, они организовали въезд более 2000 иностранцев, предоставив им фиктивные учебные визы.

- Холдинг "Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка.

- Директор красноярской школы уволена, две охранницы отправлены под домашний арест после ЧП с поджогом и нападением на учеников. Также арестована восьмиклассница, ставшая фигуранткой дела.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мужчина погиб при атаке БПЛА на машину в Белгородской области

Что произошло за день: пятница, 6 февраля

Дело о халатности возбуждено в Петербурге после убийства мальчика

В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

 В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

Росстат оценил в 1,0% рост ВВП РФ в 2025 г. после 4,9% в 2024 г.

Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

 Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

Дефицит федерального бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,7% ВВП

В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

 В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

 Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении доли "Росатома" в УК "Дело"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8342 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });