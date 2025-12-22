Поиск

Рябков заявил, что у РФ остаются вопросы к США по украинскому урегулированию

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - У Москвы есть вопросы к Вашингтону, в том числе по теме урегулирования украинского кризиса, успех российско-американского диалога не предопределен, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Принципиально важно, что американская сторона на высшем уровне согласилась с тем, что одной из первопричин конфликта стала напористая экспансия НАТО к российским границам. При этом в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока", - сказал Рябков, выступая на московской площадке клуба "Валдай".

По его словам, "это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте". "Однако было бы несправедливо не признать выше обозначенное в качестве значимых шагов в верном направлении", - отметил замминистра.

"Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения с США администрация Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда", - добавил Рябков.

Говоря о диалоге РФ и США, замглавы МИД добавил: "Мы еще должны убедиться, что США действительно встали на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности по отношению к нашей стране".

Он пояснил, что "залогом прогресса на этом пути должна стать реальная готовность Вашингтона к равноправному взаимодействию по общему снижению конфликтного потенциала на базе учета коренных интересов России, прежде всего в области безопасности".

