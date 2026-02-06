Дело о халатности возбуждено в Петербурге после убийства мальчика

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Второе уголовное дело возбуждено в Петербурге после убийства девятилетнего ребенка, сообщила в пятницу пресс-служба СК РФ.

Производство начато по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района Петербурга.

По версии следствия, они не проводили индивидуальную профилактическую работу с матерью мальчика. Сотрудники школы, в частности, не оказали ей содействие по зачислению ребенка в первый класс. А работники соцучреждения не предлагали органам опеки применить меры в связи с ненадлежащим исполнением матерью обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

"При этом информация о том, что мать допускала проживание детей в неблагоустроенном помещении с антисанитарными условиями, бродяжничество и попрошайничество, а также не обеспечивала получение детьми общего образования, имелась в распоряжении должностных лиц", - отметили в СК.

Уточняется, что семья, в которой воспитывались семеро детей от полугода до 12 лет, состояла на учете с 2025 года.

Конкретных сотрудников, причастных к совершению преступления, устанавливают.

Как сообщалось, 30 января житель Ленинградской области Павел Жилкин в своей машине ударил 9-летнего мальчика из Петербурга в ответ на отказ "совершить действия сексуального характера". По данным СК, ребенок умер, после чего Жилкин спрятал тело в Симоновском ручье Ломоносовского района Ленинградской области.

Фигурант заключен под стражу.